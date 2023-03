Russell Crowe, l'attore distrutto dal dolore per la morte del suo cagnolino Louis

La stella di Hollywood ha fatto un post su Twitter per raccontare come il suo adorato cagnolino di sedici mesi sia morto dopo essere stato investito da un camion. "Abbiamo provato a portarlo dal veterinario - scrive l'attore nel tweet con una foto del cucciolo -, ma è morto tra le mie braccia mentre gli stavo dicendo quanto lo abbiamo amato".

Per Russell Crowe il 30 marzo è davvero un giorno maledetto. Infatti due anni fa, nello stesso giorno, l'attore aveva perso il padre. E ora questa data gli ricorderà per sempre due dolori.

Crowe aveva letteralmente perso la testa per il piccolo Louis, con il qualche aveva postato foto anche in passato, con orgoglio e divertimento. Come quando, qualche mese fa, si era fotografato con il cagnolino in braccio mentre entrambi indossavano una maglietta uguale. "Piccolo, tenero, coraggioso. Aveva conquistato il mio cuore" ha scritto ancora nel tweet l'attore.