Enzo Salvi, gioia dopo la paura: la sua labrador Peggy è stata dimessa

IL RACCONTO SOCIAL

- Alcuni giorni fa Enzo Salvi aveva postato un video sui social in cui ha spiegato tra le lacrime che "la mia amata Peggy è ricoverata per avvelenamento. Sono tre giorni che sta lottando per non lasciarmi, affidata nelle mani del mio amico dottore Paolo Selleri. In contatto sempre con mio fratello Ignazio Pumilia, io prego che possa tornare a casa quanto prima da chi la ama. Perché non voglio nemmeno pensare a quello che potrebbe succedere", ha detto in lacrime.

LA RABBIA DELL'ATTORE

- Tanta la rabbia dell'attore per quanto accaduto alla labrador color champagne che i follower conoscono in quanto protagonista ogni tanto di post e foto di Salvi. "A te, mi auguro che Dio ti possa convocare quanto prima, perché se tu non sopporti i nostri figli pelosi, noi di esseri umani come te ne possiamo fare tranquillamente a meno. E ti ricordo che se Dio è impegnato, una mano questa volta gliela do io, te lo giuro". Enzo Salvi aveva ricordato quando il suo pappagallo Fly era stato preso a sassate, spiegando: "Visto che per il mio Fly lo Stato non ha fatto nulla, non ha condannato l'aggressore che lo ha preso a sassate e aggredito me e il mio amico, ritenendo la cosa 'di particolare tenuità dei fatti'. Che dire? Io prego per la mia Peggy e non ci posso pensare a tanta cattiveria".

L'attore aveva successivamente aggiornato i fan raccontando che l'amato cane era fuori pericolo: "È ancora ricoverata. Ci sono state delle complicazioni, ma adesso è fuori pericolo. Sperodi darvi una bella notizia. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore per l’affetto e le vostre preghiere".