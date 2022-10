Enzo Salvi in lacrime per la sua labrador: "Peggy è stata avvelenata"

Peggy, un'adorabile

labrador color champagne

Paolo Selleri

che i follower di Enzo Salvi conoscono bene in quanto spesso protagonista dei post dell'attore, ha iniziato a stare male dopo un normalissimo giretto. Probabilmente ha mangiato qualcosa di avvelenato e Salvi l'ha portata subito dal veterinario per dei controlli urgenti. "Amici miei oggi è il terzo giorno che la mia amata Peggy è ricoverata per avvelenamento - ha detto Salvi in un video -. Sono tre giorni che sta lottando per non lasciarmi, affidata nelle mani del mio amico dottore. In contatto sempre con mio fratello Ignazio Pumilia, io prego che possa tornare a casa quanto prima da chi la ama. Perché non voglio nemmeno pensare a quello che potrebbe succedere".