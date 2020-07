Il pappagallo di Enzo Salvi sta meglio: "Fly è un piccolo guerriero"

Sembrerebbe essere finita bene la disavventura di Enzo Salvi , l'attore aggredito insieme al suo pappagallo da uno sconosciuto. Il volatile, che era stato colpito da una sassata, si è ripreso. Lo ha scritto in un post Instagram lo stesso Salvi. Vi giuro sto tremando mentre scrivo.... La sua voglia di vivere è immensa - ha scritto -. Fly è un piccolo Guerriero. Le vostre preghiere sono state ascoltate...".

Per Salvi Fly è come un figlio, e quanto accaduto è stato davvero un trauma, al punto che lo ha praticamente vegliato tutta notte. "Da quando siamo rientrati dalla clinica, lunedì sera, è sempre rimasto sul fondo della gabbia - ha scritto -. Questa mattina alle prime luci dell’alba, Fly è salito sul posatoio ! Io anche questa notte ho dormito affianco a lui e quando l’ho visto sul posatoio è stata una forte emozione, non credevo ai miei occhi".

Al pappagallo era stato diagnostico un trauma cranico, le cui conseguenze sono ancora avvertibili. "Chiaramente ha ancora difficoltà a rimanere in equilibrio per il trauma della pietra ricevuta e soprattutto della caduta da più di di 6 metri..." dice l'attore, che però vede la luce in fondo al tunnel al punto di confessare di star "tremando" dall'emozione mentre scrive.

