Andrea Bocelli adotta un cane rimasto sordo e ferito in Ucraina

Le due storie commoventi stanno facendo il giro del mondo. Nel 2020 il tenore aveva perso l'adorata cagnetta Pallina , annegata il 21 agosto nelle acque tra Arzachena e Golfo Aranci, in Sardegna, durante una gita in barca.

Il cane ucraino, chiamato Jack, è stato trovato a Kupyansk da volontari di Kiev nei giorni successivi alla riconquista della città da parte delle forze ucraine. Trasportato a Kiev, i veterinari hanno trascorso cinque giorni cercando di salvare Jack, estraendo frammenti di schegge dalla sua schiena. In tanti a quel punto si sono attivati per trovargli una casa. L'appello di Oles Malyarevich, vice presidente del consiglio comunale di Kiev, ha cominciato a girare oltre confine e Andrea Bocelli ha deciso di attivarsi per salvarlo e portarlo in Italia dal canile che lo ospitava temporaneamente.

Malyarevich ha condiviso poi le commoventi immagini del primo incontro tra Jack e Bocelli, con il cantante chino che accarezza il cagnolino eccitato e gli sussurra parole dolci: "Piccolo. Piccolo. Stai bene. Ciao, ciao". Su Facebook Malyarevich ha scritto: "I miracoli accadono anche nei momenti più bui. Grazie alla famiglia Bocelli per il grande cuore e la gentilezza. Auguriamo a Jack una nuova vita felice!".

Ma Jack non è l'unico cane salvato dalla famiglia Bocelli in questi giorni. In viaggio in Egitto, il tenore e sua moglie Veronica hanno trovato per strada, in una fossa, una cagnolina ferita. Curata, è stata poi portata con loro in Italia. A lei Virginia, la figlia del tenore, ha dato il nome di Jolie, "portatrice di gioia".