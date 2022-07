Russell Crowe ironizza davanti al Colosseo: "Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio"

Instagram

Ricordando il kolossal che lo rese un star mondiale nel 2000, "Il Gladiatore" diretto da Ridley Scott, Russell Crowe, 58 anni, "ironizza" sui social postando un selfie davanti al Colosseo con la sua numerosa famiglia e con la fidanzata Britney Theriot: "Ho portato i ragazzi nel mio vecchio ufficio", ha scritto l'attore hollywodiano, che si trova nella Capitale per girare "The Pope's esorcist" diretto da Julius Avery, in cui interpreta l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth.