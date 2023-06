Emilia-Romagna, Figliuolo nominato commissario per la Ricostruzione: c'è l'intesa nella maggioranza

Paita: "Bonaccini fuori? Scelta politica"

"Bertolaso e Figliuolo sono persone con competenze straordinarie, che hanno e avranno la mia stima. Ma è davvero incomprensibile perché il governo non attribuisca a Stefano Bonaccini il ruolo di commissario in Emilia-Romagna, sia all'emergenza che alla ricostruzione. È chiaro che ci sono scelte politiche dietro questa decisione", ha dichiarato la presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, Raffaella Paita. Da giorni infatti l'opposizione rincorreva la maggioranza affinché accelerasse la nomina di Bonaccini come commissario per la Ricostruzione, in quanto presidente della regione più colpita dall'alluvione di fine maggio.