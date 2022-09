Sorelle travolte dal treno a Riccione, il padre: "Fonderò un'associazione in loro nome"

Ostia, denunciato il proprietario di un'abitazione trasformata in galleria: vasi, gioielli e statue in vendita

Vittorio Pisanu, il padre di Giulia e Alessia, le sorelle di 17 e 15 anni di Castenaso (Bologna) morte il 31 luglio dopo essere state travolte da un treno Frecciarossa in transito alla stazione di Riccione, costituirà un'associazione nel nome delle figlie.

Lo ha annunciato lui stesso in un'intervista rilasciata al Resto del Carlino a più di un mese dalla tragedia. "Per ricordarle - ha detto - vorrei anche organizzare degli eventi. Ho tante idee nella testa, il mio obiettivo principale è quello di cercare di fare un po' di bene ogni giorno per non sprecare il tempo che ci viene donato. E aiutare i giovani a crescere lontano da certi ambienti. Perché la morte delle mie due figlie non risulti vana e non accada mai più".