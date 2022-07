Riccione, attraversano i binari: sorelle investite e uccise dal treno | Un testimone: "Ho urlato"

È successo intorno alle 07.00. Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Accertamenti sono in corso da parte della polizia ferroviaria e dei carabinieri. Rintracciato il padre delle giovani.

Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.

La polizia, la questura di Rimini e la Polfer hanno rintracciato il padre delle due ragazze, che è arrivato all'obitorio dell'ospedale per l'identificazione. Sul posto anche il sindaco di Riccione Daniela Angelini, per dare supporto e fruibilità alla zona della stazione. Ci sarebbero alcuni testimoni oculari che gli investigatori stanno sentendo e bisognerà incrociare queste testimonianze con l'analisi dei video delle telecamere in stazione.

Non si esclude alcuna ipotesi, da un attraversamento imprudente, a un litigio tra le due finito sui binari, a un tentato suicidio di una delle due con l'altra che tenta di fermarla ed entrambe finiscono travolte dal treno in corsa.

"Le ho viste, ho urlato" -

"Ho visto le due ragazze che volevano andare nel secondo binario, perché c'era il treno fermo per Ancona. Allora mi sono messo a urlare e dietro di me si sono messe a urlare altre persone che aspettavano per prendere il treno. Tra le urla ho sentito il fischio del treno del primo binario, che andava verso Milano, sono sicuro fosse una Frecciarossa. Ho sentito un gran botto, non ho capito più niente, tutta la gente si è messa a urlare". È la testimonianza in un video pubblicato dal Corriere di Romagna, di un testimone che ha assistito all'investimento delle giovani. Di una dice: "Non mi sembrava in sé".