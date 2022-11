Saman, trovati resti umani a Novellara (Reggio Emilia): erano in un capannone vicino al casolare della famiglia

Roma, donna uccisa a coltellate in via Durazzo

"No Meloni day", studenti in piazza contro il nuovo governo

Alcuni resti umani sono stati trovati a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa la notte del 30 aprile 2021 dopo aver rifiutato un matrimonio combinato.

I carabinieri del Ris hanno raggiunto la zona: sono in corso accertamenti per capire se si tratti della giovane. Nei giorni scorsi il padre di Saman, Shabbar Abbas, era stato arrestato in Pakistan.