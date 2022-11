Saman Abbas, "Quarto Grado" mostra la prima foto del padre dopo l'arresto

Shabbar Abbas è stato sottoposto all'arresto provvisorio in Pakistan per l'omicidio, il sequestro di persona e la soppressione del cadavere della figlia 18enne, sulla base di una richiesta dell'Italia finalizzata all'estradizione. L'uomo è stato fermato dalla polizia federale pakistana nel Punjab, la regione dove la famiglia Abbas viveva prima di trasferirsi a lavorare nelle campagne reggiane. Da lì, da Novellara, Saman è sparita la sera del 30 aprile 2021, dopodiché della ragazza non si è saputo più nulla. La giovane, ne sono convinti gli investigatori, sarebbe stata punita per essersi opposta a un matrimonio combinato.

La madre non si trova - Il mandato di cattura riguarda anche la moglie di Abbas - la ministra Marta Cartabia aveva firmato le domande di estradizione per entrambi - però al momento Nazia Shaheen non si trova. Shabbar, quando è stato arrestato, avrebbe detto di non cercare la moglie in Pakistan, perché era già partita per l'Europa, ma il Procuratore capo di Reggio Emilia, Gaetano Paci, ha sottolineato con certezza che "la presenza della donna in Italia o nei Paesi dell'area Schengen non è stata minimamente documentata, quindi questa affermazione lascia il tempo che trova".

Verrà estradato? - Poi in tema di estradizione ha aggiunto: "Confido che per il 10 febbraio, giorno di inizio della Corte d'Assise, tutti gli imputati siano presenti". Ma non è ancora chiaro se per quella data l'Italia avrà ottenuto la consegna di Shabbar dal Pakistan, in mancanza di trattati sulle estradizioni, né fino a quando rimarrà in custodia nel suo Paese.

Le indagini - Secondo le indagini dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia, i due genitori avrebbero concorso nell'assassinare la ragazza con altri tre parenti, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Tutti e cinque sono stati già rinviati a giudizio. Tra gli elementi raccolti dagli investigatori a carico di Shabbar Abbas c'è un'intercettazione con un parente, registrata un mese dopo la fuga. "Ho ucciso mia figlia", diceva il padre di Saman. Lo stesso familiare, sentito dai carabinieri, confermava il contenuto della telefonata spiegando che Shabbar gli aveva detto: "Io sono già morto, l'ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l'abbiamo uccisa".

L'esecutore materiale sarebbe lo zio Hasnain, arrestato a Parigi. Contro di lui le dichiarazioni del fratello di Saman, secondo cui l'avrebbe strangolata. Il ragazzo, minorenne, ha raccontato di aver assistito a una riunione di famiglia dove si parlava di come far sparire il corpo della sorella, smembrandolo e gettandolo in un fiume.