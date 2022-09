Saman, chat col fidanzato tre mesi prima di sparire: "Ecco chi mi farà del male"

Saman, estradato in Italia lo zio arrestato in Francia per l'omicidio Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Tgcom24 8 di 9 Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella chat indicati anche il fratello minore e altri due parenti, non indagati

- La ragazza indicava anche il fratello minore, un altro cugino e un altro zio: queste tre persone non risultano indagate. Il cugino e lo zio segnalati da Saman nella chat sono gli stessi parenti che il fratello, in una conversazione con la madre intercettata dopo il delitto, accusava come istigatori dell'uccisione della giovane.

Dalla casa della famiglia al matrimonio combinato

- La diciottenne, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021, nella chat indicava al fidanzato anche altri dettagli. Tra gli altri, la via della casa in cui aveva abitato insieme alla famiglia, e dove sarebbe tornata il 20 aprile per prendere i suoi documenti e andarsene, dopo un soggiorno in una comunità protetta a Bologna. Saman segnalava inoltre il nome e la città pachistana del cugino che si era rifiutata di sposare nel matrimonio combinato dai suoi familiari.