Saman, madre intercettata: "Io e tuo padre siamo morti lì"

"Noi siamo morti sul posto".

Sono parole pronunciate da Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, in una conversazione con l'altro figlio, intercettata a fine agosto 2021. È la prima volta dal delitto che spuntano parole della donna, che in questa occasione parla di sé e del marito, Shabbar Abbas. La telefonata è nel maxi-faldone del processo per l'omicidio della 18enne pachistana che inizierà a febbraio a Reggio Emilia. Processo che vede imputati cinque familiari della ragazza, i genitori latitanti in Pakistan, due cugini e uno zio arrestati tra Francia e Spagna.