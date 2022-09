Saman, emergono nuovi dettagli su come sarebbe stata uccisa: corpo gettato nel Po?

Prioritario trovare il corpo di Saman Abbas

. I carabinieri ne sono convinti e stanno continuando le ricerche,

anche se ormai diventa sempre più difficile riuscire a individuarlo, perché dalle ultime intercettazioni sarebbe emerso che dopo l’omicidio il cadavere è stato fatto a pezzi e buttato nel Po.

Le telecamere di "Mattino Cinque News" sono tornate a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, per ricostruire gli ultimi minuti di vita di Saman,

quando la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio uscì di casa con la madre e il padre in direzione delle serre e non fece più ritorno.

Le immagini hanno immortalato la giovane, mentre usciva di casa in compagnia del padre e della madre per poi proseguire con la sola donna verso i campi. Nel video si vede anche il padre che si allontana da solo per recuperare lo zaino, che la ragazza aveva sulle spalle, e fare rientro a casa con la moglie, ma senza la figlia. La prima parte del piano omicida è iniziata proprio qui? I genitori l'hanno accompagnata nelle mani degli assassini?