Influenza, primo caso italiano su un lattante a Parma

Il vaccino antinfluenzale

Anche quest'anno, ricorda l'Università di Parma, la circolare "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024" del ministero della Salute prevede l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale a tutti i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni e ai pazienti pediatrici di età superiore ai 6 anni a rischio di complicanze in corso di influenza, sottolineando comunque l'utilità della vaccinazione antinfluenzale in tutta la popolazione pediatrica anche in assenza di patologie croniche, in quanto l'influenza può talora favorire lo sviluppo di infezioni batteriche gravi anche nel bambino sano.