Covid, Ema: "I nuovi vaccini sono efficaci contro la variante Eris"

Ministero Salute: "No al ritorno di mascherine e Dad in classe"

E, mentre i casi di Covid sono in ripresa, sembra proprio che in classe non si tornerà all'epoca dei distanziamenti e delle mascherine. "Bisogna evitare il ritorno delle mascherine e della didattica a distanza", afferma il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, intervistato dal Tg1. Per questo, chiarisce, "abbiamo istituito un tavolo interdisciplinare a cui partecipano, oltre al ministero della Salute, anche l'Istruzione, la Pubblica amministrazione, il Lavoro, per verificare quali misure adottare per dare serenità ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie".