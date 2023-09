Covid, in Italia 21.309 casi nell'ultima settimana: in aumento del 44%

Gli anziani i più colpiti

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è la fascia degli anziani con più di 90 anni (69 casi per 100mila abitanti), "in aumento rispetto alla settimana precedente" e "l'incidenza è in aumento anche in tutte le altre fasce d'età.

L'età mediana alla diagnosi è di 56 anni, sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti". La percentuale di reinfezioni è in aumento e intorno al 39%.