Covid, +28,1% casi negli ultimi 7 giorni: tasso positività 10,5%

Aumento dei casi associato a nuova variante

L'aumento dei casi non sorprende. Era "atteso sulla base degli andamenti previsti di fine estate e della diffusione di una nuova variante che, come per le varianti precedenti, si associa a una maggiore circolazione virale" spiega in una nota, il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia. "In questa fase, nella quale è particolarmente importante osservare l'impatto della malattia sugli ospedali e la gravità clinica, si evidenzia che i tassi di occupazione ospedaliera rimangono sostanzialmente stabili, e, anzi, si registra una lieve diminuzione nelle terapie intensive".