Covid, dal 30 settembre stop test per viaggiatori in entrata in Cina

Le restrizioni anti-Covid vengono revocate dal governo di Pechino.

Dal 30 settembre, infatti, i viaggiatori in partenza per la Cina non saranno più obbligati a effettuare un test molecolare o antigenico. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Sarà tuttavia necessario compilare la Carta di dichiarazione sanitaria di ingresso/uscita della Repubblica popolare cinese tramite il mini-programma di WeChat "Customs Passenger Fingertip Service".