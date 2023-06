Influenza aviaria, scoperto il gene umano che previene il contagio

D'ora in avanti l'influenza aviaria potrebbe fare meno paura: a quanto scoperto da un recente studio, in tutti gli esseri umani è presente un gene in grado di prevenire l'infezione.

Indicato con la sigla BTN3A3, il gene può essere trovato nei polmoni e nel tratto respiratorio superiore, proprio dove si replicano i virus influenzali. BTN3A3 era già stato identificato dagli scienziati, ma solo adesso sono state scoperte le sue abilità antivirali, apparse apparentemente per la prima volta 40 milioni di anni fa nei primati. La scoperta viene da una ricerca condotta in sei anni dall'MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research.