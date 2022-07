Giocano a calcio tra le auto in coda sull'A1: giovane investito sulla corsia d'emergenza

Ma un'auto sulla corsia d'emergenza ha travolto uno di loro, che è finito in ospedale in condizioni non preoccupanti. L'incidente, che ha coinvolto un gruppo di giovani svizzeri, è avvenuto a mezzogiorno del 29 luglio lungo l'A1, esattamente al confine dei territori di Modena e Reggio Emilia.

La vicenda

- A riportare la dinamica dei fatti è il Resto del Carlino. Al chilometro 140+200 in direzione Milano, un camion frigo pieno di medicinale ha preso fuoco bloccando il traffico autostradale. Quattro giovani svizzeri, rimasti in coda, sono scesi dalla macchina per mettersi a giocare a calcio. Ma un'automobilista - che aveva imboccato la corsia d'emergenza forse per eludere la coda - ha travolto uno dei ragazzi, che per l'urto è stato sbalzato in avanti finendo contro un'altra vettura. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Le sanzioni

- A intervenire sul posto, oltre al 118, gli agenti della Polizia stradale di Modena Nord. I quattro svizzeri verranno sanzionati per l'abbandono dell'auto e per non aver indossato il giubbotto catarifrangente. All'automobilista, invece, multa di 400 euro per essersi spostato sulla corsia d'emergenza e dieci punti in meno sulla patente, che gli sarà ritirata. Rischia, infine, una denuncia per lesioni da parte del ragazzo investito.