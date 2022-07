Incendio sulle colline in Versilia: oltre mille evacuati | Bruciati 868 ettari

Lo ha confermato la protezione civile regionale della Toscana. Circa 500 sfollati sono nel territorio di Massarosa, altri 370 nel comune di Camaiore e 200 in quello di Lucca. Al momento la superficie bruciata, secondo il dato diffuso dalla Regione, è di 868 ettari.

Trieste, riaperta l'autostrada A4

- Migliora invece la situazione in Friuli Venezia Giulia, dove l'autostrada A4 sul Carso triestino, chiusa da due giorni per l'incendio del bosco del Lisert, è stata riaperto verso il capoluogo nel tratto tra Villesse e Lisert. Dal momento che restano però incertezze sull'evoluzione dell'incendio nella zona ovest dell'autostrada, resta ancora chiuso il tratto tra Sistiana e Redipuglia in direzione Venezia. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo dei tecnici di Autovie Venete e dei Vigili del fuoco.

Le fiamme si estendono in Versilia

- In Versilia invece le fiamme continuano a estendersi: il rogo è sceso verso la statale SP1 ma le squadre dell’autoincendio e dei vigili del fuoco sono riuscite a evitare che si coinvolgessero i centri abitati. In azione 80 uomini dell'antincendio regionale, 105 vigili del fuoco, tre elicotteri regionali e tre Canadair.