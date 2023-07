Correggio (Reggio Emilia), 55enne aggredisce la compagna staccandole parte dell'orecchio a morsi: arrestato

Follia a Correggio: cosa è successo

Nel frattempo, la donna è riuscita a scappare, rifugiandosi a casa di una vicina. Mentre l'uomo era salito in auto con l'intenzione di usarla come "ariete" contro l'abitazione dove si trovava la compagna, il tempestivo intervento di un parente che gli ha tolto le chiavi, ha scongiurato il peggio. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno visto da una parte l'uomo in forte stato di agitazione e dall'altra, la donna in evidente stato di shock, mentre sanguinava copiosamente dall'orecchio e anche con ecchimosi su braccia e gambe. Per lui sono scattate le manette in flagranza di reato.