Boston, i parenti li attendono in chiesa per il cinquantesimo di matrimonio: coppia trovata morta in casa

Loro stessi poche ore prima avevano addobbato banchi e altare per celebrare le nozze d'oro. Invano. Jill e Bruno D'Amore , 73 e 74 anni, di Newton, sobborgo di Boston, in Massachusetts, erano riversi in una pozza di sangue nella loro casa. Sui corpi ferite da arma da taglio e traumi da corpo contundente. Accoltellata a morte con loro la mamma di lei, Lucia Arpino, 97 anni. Dopo qualche ora di caccia all'uomo, la polizia ha arrestato un 41enne Christopher Ferguson con l'accusa di omicidio, aggressione e percosse. A incastrarlo le telecamere di sorveglianza.

Parenti e amici li attendevano in chiesa per festeggiare il loro cinquantesimo di matrimonio.

Alcuni media locali riferiscono di un'aggressione "casuale". Altri parlano di Ferguson come di un vicino di casa e amico di vecchia data della coppia che alle 10 di domenica era attesa in chiesa per celebrare le nozze d'oro. Tutti concordano come di un atto estremamente feroce. Sul corpo di Jill il medico legale durante l'autopsia ha contato 30 coltellate.

A rinvenire Jill e Bruno D'Amore e Lucia Arpino senza vita i tre figli della coppia. E' scattata subito la caccia all'uomo fino all'arresto del 41enne che presenterebbe disturbi mentali.

Le vittime Jill D'Amore era molto attiva nella Chiesa della Madonna Ausiliatrice. Sua madre, Lucia Arpino, 97 anni, non aveva mai perso la messa mattutina fino a quando non è scoppiata la pandemia di coronavirus. E il marito di Jill, Bruno, pensava al barbecue agli incontri della parrocchia.

Le loro morti hanno scosso la parrocchia e la più ampia comunità di Newton, una città che comprende una rete di villaggi nella periferia di Boston e dove non erano mai avvenuti fatti di sangue di questo tipo. Tutti si sono uniti al dolore dei tre figli e dei cinque nipotini della coppia.