Chiara Gualzetti, morta la mamma della 15enne uccisa a Bologna: "Ora sono di nuovo assieme"

La madre della ragazza è morta. "Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via . Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo", scrive sui social Vincenzo Gualzetti, il padre di Chiara e marito di Giusi.

Vincenzo ha dato la notizia sul gruppo Facebook "Giustizia per Chiara". Si era sposato con Giusi il 9 giugno.

Il fatto - L'omicidio di Chiara Gualzetti avvenne a pochi passi dalla casa dove abitava con i genitori. La 15enne fu accoltellata e finita a calci e pugni da quello che credeva un amico. Il giovane l'aveva attirata in una trappola con la scusa di una passeggiata e poi l'ha uccisa. In carcere al Pratello dal giorno dell'omicidio, raccontò agli inquirenti di "aver agito dietro la spinta di un demone", Samael. Condannato a 16 anni e 4 mesi, pena confermata in Appello, nel frattempo è diventato maggiorenne.

"Privo di sensi di colpa ed empatia" - La perizia psichiatrica parlava di un ragazzo "freddo e distaccato, privo di sensi di colpa ed empatia". "Chiara - disse il giovane quando fu fermato per l'omicidio - non aveva mai fatto niente di male per meritarsi una cosa del genere. Mai. Non avevo neanche un motivo per farle del male. Non è possibile che sia successo, è un incubo. Sto ancora dormendo, vorrei svegliarmi. Ma purtroppo è la realtà. Mi sento in colpa per non essere riuscito a resistere a questa forza".