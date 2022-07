Omicidio Chiara Gualzetti, il killer: "Obbedivo a un demone"

Il demone Samael -

avrebbe ucciso chiara perché costretto dal demone.

Una perizia psichiatria lunga 150 pagine per delineare il profilo psicologico dell'assassino di Chiara: il riferimento al demone Samael non è stato sufficiente per ritenere il ragazzo incapace di intendere e volere. Dal suo racconto, il giovane

Il racconto del killer -

Non è possibile che sia successo

"Chiara - ha dichiarato il ragazzo - non aveva mai fatto niente di male per meritarsi una cosa del genere. Mai. Non avevo neanche un motivo per farle del male., è un incubo. Sto ancora dormendo, vorrei svegliarmi. Ma purtroppo è la realtà. Mi sento in colpa per non essere riuscito a resistere a questa forza".

"Era lucido" -

ammise i fatti

quando uccise era lucido

Questa stessa versione è stata la prima raccontata dal ragazzo, quando, fermato e interrogato,dicendo che aveva agito per corrispondere alla volontà di un'entità superiore. Ma una prima consulenza disposta nel corso delle indagini e un'ulteriore perizia psichiatrica hanno concluso che

La ricostruzione -

passeggiata al parco dell'abbazia di Monteveglio

la colpì e la ferì a morte con un coltello

Il giorno prima dell'omicidio diede appuntamento a Chiara per fare una, poco distante dall'abitazione della ragazza. In un video venne documentato proprio quel momento, poco prima che il ragazzo, come ricostruirono le indagini,, che aveva nello zaino, per poi picchiarla a calci e pugni.