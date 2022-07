Omicidio di Chiara Gualzetti: ragazzo condannato a 16 anni e 4 mesi

Vincenzo Gualzetti, padre di Chiara

soddisfazione

, ha accolto la sentenza con moderata. "Ormai siamo arrivati a un punto fermo della situazione e in base a quello che è l'ordinamento ci dobbiamo ritenere soddisfatti di questa sentenza - ha detto -. E' chiaro comunque che Chiara non c'è più, fondamentalmente avremmo voluto di più, però, ripeto, forse può essere una sentenza esemplare. Giustizia è altro, ma possiamo dire è stata fatta giustizia".

La

madre del ragazzo imputato

uscita

accompagnata da applausi di scherno

per l'omicidio di Chiara Gualzetti èdal tribunale per i minorenni di Bolognada parte dei presenti, amici della famiglia della vittima. La donna, col volto coperto e un cappello in testa è uscita in fretta dall'aula a porte chiuse dove il figlio era appena stato condannato e ha lasciato il palazzo di giustizia di via del Pratello.