Omicidio Chiara, Gip: 16enne reo confesso capace di intendere e di volere | Spunta il video dell'abbraccio tra i due

Il 16enne fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti "al momento appare capace di intendere e di volere" soprattutto rispetto "a un reato il cui concetto illecito è di immediata percezione". Così il Gip del tribunale per i minorenni di Bologna, sottolineando come il ragazzo abbia messo in atto "lucidi e freddi tentativi di nascondere le tracce del delitto e di negare le responsabilità".