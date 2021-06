Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco: si indaga per omicidio

Una 16enne, Chiara Gualzetti , è stata trovata morta ai margini di un bosco a Monteveglio ( Bologna ). La giovane era scomparsa domenica da casa . La procura ordinaria, insieme a quella per i minori, indaga per omicidio: il cadavere ha ferite da taglio e altre lesioni. I carabinieri che seguono il caso stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti. Non è escluso che l'autore del delitto possa essere un suo coetaneo .

Cadavere trovato a meno di un chilometro da casa Il cadavere di Chiara Gualzetti è stato trovato a meno di un chilometro da casa, nel territorio del parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio. Lo hanno trovato gli stessi volontari impegnati nelle ricerche avviate dopo gli appelli dei familiari. Si tratta di una zona con sentieri e molto frequentata, in particolare nei fine settimana.

Il sindaco di Valsamoggia: "Una tragedia" "Una tragedia per tutta la famiglia e per l'intera comunità". Lo scrive su Facebook Daniele Ruscigno, il sindaco di Valsamoggia (dove viveva la 16enne), aggiornando il post con cui aveva lanciato un appello per il ritrovamento della ragazza. "La ricerca di Chiara termina purtroppo in tragedia. E' stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numero di volontari cittadini che ringrazio", aggiunge il primo cittadino.