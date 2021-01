Palermo, 17enne trovata morta | l'insegnante di Roberta: “Nulla mi faceva presagire una cosa del genere”

"Niente mi lasciava presagire una cosa del genere". Sono le parole a "Pomeriggio Cinque" di don Domenico, l'insegnante di religione di Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta in fondo a un dirupo nelle campagne di Caccamo in provincia di Palermo. "Spesso li trovavo fuori la chiesa", il parroco si riferisce a Roberta e al suo fidanzato 19enne, Pietro Morreale al momento indagato per la morte della 17enne. Il giovane, che nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

"Roberta aveva tanti sogni nel cassetto", don Domenico racconta dell'ultima volta in cui aveva parlato con la 17enne: "Voleva fare l'estetista". "Di amore non si muore - conclude il parroco - questo non è amore".