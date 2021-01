Palermo, 17enne trovata morta: "Pietro diceva che l'avrebbe uccisa"

"Pietro diceva che avrebbe ucciso lei e la sua famiglia". E' la testimonianza di un'amica di Roberta, la 17enne trovata morta in fondo a un dirupo a Caccamo, in provincia di Palermo. A "Pomeriggio Cinque" è stato mandato in onda il contenuto di una chat whatsapp tra gli amici della 17enne nella quale una di loro spiega di essere a conoscenza delle minacce subite dalla giovane da parte di Pietro, il fidanzato della 19enne al momento fermato per la sua morte.

Che Pietro fosse molto geloso nei confronti della fidanzata era cosa nota tra gli amici che frequentavano la coppia. "Un anno fa Pietro le aveva fatto un occhio nero", fa sapere in collegamento a Canale 5 uno di loro. "Le liti erano all'ordine del giorno - continua il ragazzo - la maggior parte delle volte litigavano per gelosia". Nonostante gli atteggiamenti di Pietro, gli amici dicono di essere sconvolti dalla vicenda perché non si aspettavano un risvolto del genere. "Pensiamo però che sia stato aiutato", concludono.