Chiara Gualzetti, il racconto della mamma: "L'assassino mi ha mentito"

"Gli ho chiesto dov'era mia figlia e lui ha detto che era con un ragazzo conosciuto su Internet, mi ha mentito". Sono parole, rilasciate in un'intervista al Corriere della Sera, di Giusi Fortunato, madre di Chiara Gualzetti , la 16enne uccisa a Monteveglio, nel Bolognese, dall'amico che dopo poco l'accaduto ha confessato il delitto. "Li ho visto andare via assieme", ha aggiunto riferendosi al video dove si vedono i due giovani allontanarsi prima della tragedia.

Nessuna risposta - La donna, 56 anni, ha raccontato il suo dolore e le bugie del killer, secondo il quale Chiara avrebbe dovuto incontrare un ragazzo conosciuto online. Subito dopo la scomparsa della figlia, infatti, la madre ha contattato l'amico chiedendo sue notizie: "Sentivo che quelle che mi stava raccontando erano bugie". La madre di Chiara ammette di aver subito pensato al peggio nel momento in cui non ha avuto più notizie della ragazza, sempre puntuale e soprattutto sempre pronta a rispondere ai messaggi e alle chiamate: "Sapeva che ero ansiosa e per questo sapeva di dovermi sempre avvisare quando si spostava o tardava, mentre quella mattina quando ho visto che il cellulare era spento e che i miei messaggi non le arrivavano, ho capito che qualcosa era successo".

La telefonata - "Urlavo il suo nome come una dannata per il parco dove poi l’hanno trovata", ha detto riferendosi al momento in cui è uscita di casa a cercarla. Giusi Fortunato ha spiegato di aver cercato il numero della madre del reo confesso: "Le ho chiesto: mi dai il numero di tuo figlio perché Chiara è uscita con lui e non torna. E lei: mio figlio è qua con me. Sono morta, appunto. Me lo ha passato e gli ho detto: abbi pazienza: sei andato via con lei, tu sei tornato a casa e mia figlia no. Dov’è? Mi ha risposto che si doveva incontrare con uno conosciuto su Internet e mi ha detto anche verso quale sentiero era andata. Bugie".

Le indagini e la giustizia - Riferendosi alle indagini, la madre di Chiara ha aggiunto: "Credo nella giustizia e la voglio per Chiara. Lei a me non ha mai detto niente su eventuali stranezze di lui, sennò non le avrei mai permesso di vederlo. Noi ci siamo affidati all’avvocato Giovanni Annunziata e, come dice lui, ci aspettiamo in una condanna giusta".

Il funerale mercoledì - Intanto è stato fissato per mercoledì alle 17 il funerale di Chiara, che si svolgerà nella chiesa di Monteveglio. Il nulla osta per la sepoltura è arrivato dopo l'autopsia che ha sostanzialmente confermato la dinamica dei fatti raccontata dal coetaneo che ha confessato l'omicidio e che adesso si trova nel carcere minorile di Bologna. "Io ho paura dei funerali, ho paura di realizzare che davvero lei non c'è più", ha concluso la madre.