Chiara Gualzetti, le ultime immagini in vita della 16enne: prima gli abbracci poi l’omicidio

Chiara Gualzetti cammina al fianco del suo assassino poco prima di morire. Sono le immagini degli ultimi momenti in vita della 16enne uccisa a Monteveglio, nel Bolognese, dall'amico che dopo poco l'accaduto ha confessato il delitto. Le immagini, mandate in onda in esclusiva a "Quarto Grado", mostrano la 16enne al fianco del coetaneo. Le telecamere della casa di Chiara riprendono la ragazza in compagnia dell'amico di cui era innamorata, i due restano nelle vicinanze e si scambiano qualche effusione.

Lui, capelli ossigenati, maglia rossa e bermuda scuri porta con sè uno zainetto dove all'interno c'è l'arma del delitto. I due restano nelle vicinanze della casa di Chiara, esattamente per 12 minuti, si abbracciano. Poi Chiara corre verso casa per avvertire i genitori che si allontanerà per dieci minuti. Ritorna dall'amico e insieme si incamminano verso il boschetto dove il 16enne la ucciderà a coltellate.