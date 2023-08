Fotogallery - Etna in eruzione, chiuso l'aeroporto di Catania: disagi

Fotogallery - A Bardonecchia il giorno dopo l'esondazione: tutti al lavoro per spalare il fango

Bologna, Ferragosto di solidarietà... in divisa: carabinieri aiutano anziano disabile in difficoltà

Erano in servizio per un normale controllo del territorio quando si sono accorti di una donna con il marito disabile in difficoltà e sono intervenuti.

Ma il loro gesto non è passato inosservato e i presenti hanno scattato foto diventate subito virali sui social network. Così hanno aiutato l'uomo in sedia a rotelle a scendere dall'auto della moglie. E questo gesto di due carabinieri di Loiano (Bologna) si è trasformato nella favola di Ferragosto. "Quando la gentilezza indossa la divisa, la gentilezza si mette al servizio dei cittadini. Benvenuti a Loiano e Buon Ferragosto", è la didascalia delle immagini pubblicate su Facebook da Carmine Chiarappa. Grande il plauso e il successo di quegli scatti diventati presto virali. Non senza un piccolo strascico di polemica. "Ricordiamo che quei carabinieri sono senza caserma da più di due anni e se ne riparla (forse) solo l'anno prossimo", sottolinea il sito di LoianoWeb.