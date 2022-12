Cagliari, disabile non può andare in bagno: scuola sciopera

Francesco, 19enne disabile che studia all'alberghiero di Monserrato (Cagliari), venerdì non è riuscito ad andare in bagno perché mancava un collaboratore scolastico.

Il ragazzo usa la sedia a rotelle. In classe è seguito dai docenti, dall'insegnante di sostegno e da un'educatrice. Quando ha bisogno di andare in bagno c'è un collaboratore scolastico che lo aiuta ma solo lui può farlo e quando manca si crea un problema. La mamma, arrivata di corsa a scuola, lo ha trovato provato e nervoso. Solo con il suo intervento è stato possibile accompagnare Francesco in bagno. I ragazzi dell'alberghiero sono tutti con il loro compagno e sono pronti a scioperare per trovare una soluzione una volta per tutte.