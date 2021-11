Attenti al lupo... di mare, il sindaco di Cesenatico alla cittadinanza: "Nessuna paura, rispettate il vademecum"

da-video

Lupi in riva al mare, sulla riviera romagnola, e scatta l'allarme. Ma interviene il sindaco di Cesenatico (Forlì-Cesena), Matteo Gozzoli, a riportare la calma, diffondendo un vademecum sul comportamento da tenere nel caso in cui ci si ritrovi faccia a faccia con l'animale. "Siamo consapevoli che la presenza dei lupi desti preoccupazione, ma è importante ribadire che non ci sono pericoli per l'uomo e che la situazione è sotto controllo e monitorata; abbiamo informato tutti gli organi preposti", assicura Gozzoli. "Questo fenomeno è nuovo per la nostra pianura, ma già è stato ravvisato in varie zone d'Italia e dunque non è un assoluta novità", aggiunge rendendo note le "istruzioni per l'uso".