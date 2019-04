Lupo salvato nel Naviglio di Milano: è mistero sulla provenienza

A chi ha dato l'allarme sembrava un cane quello che si dimenava nelle acque del Naviglio Grande di Milano. E anche ai primi soccorritori che lo hanno strappato da morte certa, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, era parso così. A darne la notizia anche il consigliere regionale lombardo, Gianluca Comazzi, ex difensore degli animali del Comune meneghino, che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook con un video chiarisce la vicenda: "L'esemplare salvato nella Darsena è un vero e proprio lupo, ha nuotato per diversi chilometri dal parco del Ticino". Ma cosa ci fa un lupo a Milano? Ed è mistero sulla sua provenienza: Liguria o Toscana?