Elicottero precipitato nell'Aretino, recuperati i corpi delle due vittime

L'area del ritrovamento si trova a circa mille metri di altitudine, in un crinale boscoso dell'Alpe della Luna, al confine tra le province di Arezzo e Pesaro-Urbino. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore in condizioni difficili, con il supporto dei reparti volo di Cecina e Arezzo. Le attività di recupero si sono svolte in coordinamento con i carabinieri e con i tecnici del Soccorso alpino. L'area, molto estesa e priva di vie d'accesso dirette, è stata individuata nella serata di domenica anche grazie alla segnalazione di alcuni cacciatori che avevano notato i resti del velivolo.