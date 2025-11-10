Individuato l'elicottero precipitato nell'Aretino, ha preso fuoco ed è distrutto | A bordo due imprenditori toscani

È stato individuato l'elicottero Agusta AW109 della Leonardo scomparso domenica pomeriggio durante un volo tra Marche e Toscana. Il mezzo è stato rinvenuto dopo circa nove ore di ricerche in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo: il velivolo ha preso fuoco ed è distrutto. Le operazioni di ricerca si sono concentrate in un'area particolarmente impervia, estesa per circa 35 chilometri quadrati lungo il confine tra le due Regioni, raggiungibile solo a piedi. A bordo del velivolo c'erano Mario Paglicci, imprenditore orafo di Arezzo, e Fulvio Casini, titolare di un'agenzia immobiliare di Sinalunga (Siena). I soccorritori non hanno ancora raggiunto il mezzo.