Elicottero scomparso tra Marche e Toscana: ricerche al lago di Montedoglio

Continuano senza sosta le operazioni di ricerca dell'elicottero civile AgustaWestland AW109, partito da Venezia e dato per disperso nel pomeriggio mentre sorvolava l'area di confine tra Marche e Toscana. Secondo le informazioni raccolte, il velivolo sarebbe precipitato nel crinale tra Borgo Pace (Pesaro e Urbino), nelle Marche, e Badia Tedalda (Arezzo), in Toscana. A bordo si troverebbero due persone. Il mezzo, di rientro da Venezia e diretto a San Sepolcro, avrebbe perso il controllo dopo le 15:30 a causa della fitta nebbia che ha interessato la zona.