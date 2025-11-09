Elicottero scomparso tra Marche e Toscana: ricerche al lago di Montedoglio

Persi i contatti con un Augusta Westland 109 quando era in volo nel Pesarese. Sul posto soccorsi e forze armate. A bordo due persone
Agusta Westland AW109 © Wikipedia
Continuano senza sosta le operazioni di ricerca dell'elicottero civile AgustaWestland AW109, partito da Venezia e dato per disperso nel pomeriggio mentre sorvolava l'area di confine tra Marche e Toscana. Secondo le informazioni raccolte, il velivolo sarebbe precipitato nel crinale tra Borgo Pace (Pesaro e Urbino), nelle Marche, e Badia Tedalda (Arezzo), in Toscana. A bordo si troverebbero due persone. Il mezzo, di rientro da Venezia e diretto a San Sepolcro, avrebbe perso il controllo dopo le 15:30 a causa della fitta nebbia che ha interessato la zona.
Le ricerche sono coordinate dai vigili del fuoco, con il supporto di carabinieri, soccorso alpino e speleologico, e di un aereo dell'Esercito equipaggiato con sensori a raggi infrarossi, impiegato per individuare il punto esatto dell'impatto. Alle operazioni partecipano anche squadre di volontari e cacciatori locali, che stanno collaborando con le forze dell'ordine in un'area particolarmente impervia e scoscesa, accessibile soltanto a piedi.
Le condizioni meteorologiche continuano a ostacolare le attività dei soccorritori, con nebbia densa e scarsa visibilità che rendono difficoltosa la ricerca dall'alto. L'obiettivo è localizzare con precisione il velivolo e verificare le condizioni delle persone a bordo. Le autorità locali e le squadre di emergenza restano impegnate sul posto.