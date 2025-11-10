Logo Tgcom24
MORTI E FERITI

Russia, elicottero si schianta nel Daghestan: il luogo dell'incidente

Il mezzo si è schiantato contro un edificio sulla costa del Mar Caspio

10 Nov 2025 - 17:02
00:28 

Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite venerdì 7 novembre in un incidente elicotteristico nella Repubblica del Daghestan, nel sud della Russia. L'elicottero Ka-226, che trasportava lavoratori dello stabilimento elettromeccanico di Kizlyar, si è schiantato contro un edificio sulla costa del Mar Caspio. Secondo il dipartimento dei trasporti della Commissione investigativa russa, le cause preliminari dell'incidente sono da ricercarsi in un errore del pilota e in un malfunzionamento tecnico. Lo stabilimento elettromeccanico di Kizlyar produce attrezzature per l'aviazione militare oltre a prodotti civili.