Si tratta di "documenti che non devono innalzare il livello di paura o di allarme, sono documenti che tutelano i cittadini italiani - ha sottolineato Campitiello -. In questo momento la cosa che dobbiamo dire è che non abbiamo nessun caso di Ebola in Italia. Il ministero della Salute ha attivato un sistema di sorveglianza e prevenzione pronto, rigoroso, scientifico e non facciamo nessuno sconto per quanto riguarda la protezione e la sicurezza sanitaria dei cittadini italiani", ha aggiunto Campitiello, che ha ricordato che sul ministero della Salute è disponibile una sezione informativa dedicata all'infezione che vuole rispondere ai dubbi dei cittadini.