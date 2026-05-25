L'epidemia si sta diffondendo anche nella vicina Uganda, dove sono stati confermati cinque nuovi casi lo scorso fine settimana, che hanno portato il totale a sette, e si è registrato un decesso. L'agenzia sanitaria dell'Unione Africana ha avvertito che altri dieci Paesi sono a rischio: Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania e Zambia.