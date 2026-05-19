Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) è "profondamente preoccupato" per la conferma delle epidemie di Ebola in Repubblica democratica del Congo (Rdc) e in Uganda e i crescenti rischi per i bambini e le comunità vulnerabili nella regione. L'agenzia Onu ha già mobilitato circa 50 tonnellate di aiuti per il controllo e la prevenzione del contagio, come saponi e disinfettati, dispositivi per la protezione personale, pastiglie per potabilizzare l'acqua e cisterne d'acqua a Bunia. E' in arrivo una squadra multidisciplinare per la risposta rapida di emergenza per fornire assistenza tecnica in settori prioritari, tra cui il sostegno alle attività di comunicazione dei rischi e di coinvolgimento della comunità, volte a diffondere le informazioni per aiutare le famiglie a comprendere come si trasmette l'Ebola e come ridurre il rischio di contagio.