Ebola, oltre 130 morti in Congo: l'Oms dichiara l'emergenza globale

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il focolaio una "emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale", il massimo livello di allerta previsto dall'agenzia delle Nazioni Unite. Secondo l'Oms, il rischio di diffusione locale e regionale è elevato e il numero reale dei contagi potrebbe essere molto superiore a quello ufficialmente registrato. L'agenzia ha chiesto ai Paesi confinanti di rafforzare immediatamente la sorveglianza sanitaria, i controlli alle frontiere e la preparazione degli ospedali. Uganda e Congo, dove sono già stati confermati casi, sono stati invitati a intensificare i controlli transfrontalieri per evitare l'espansione del virus. Anche Ruanda e Nigeria hanno annunciato misure precauzionali e monitoraggi rafforzati.