Ebola, oltre 130 morti in Congo: l'Oms dichiara l'emergenza globale

L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola esplosa nella Repubblica Democratica del Congo ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il virus si sta diffondendo rapidamente oltre i focolai iniziali, raggiungendo nuove aree del Congo orientale e facendo registrare casi confermati anche in Uganda. A preoccupare gli esperti è, soprattutto, il ceppo responsabile dell'epidemia: il Bundibugyo, una variante rara e particolarmente insidiosa per la quale non esistono vaccini o cure specifiche.
Il contagio si allarga: oltre 500 casi sospetti
Secondo le autorità congolesi, i casi sospetti hanno ormai superato quota 500, mentre il numero delle vittime continua a crescere giorno dopo giorno. Le infezioni vengono segnalate in un'area geografica sempre più ampia, alimentando il timore di una diffusione regionale. Tra le zone colpite figurano Nyakunde, nella provincia di Ituri, Butembo nel Nord Kivu e perfino la città di Goma, uno dei principali centri urbani dell'est del Paese e snodo strategico vicino al confine con il Ruanda. Il governo congolese prova a rassicurare la popolazione, sostenendo che le squadre sanitarie siano impegnate nel tracciamento dei contatti e nell'isolamento dei casi sospetti. Ma la velocità del contagio e l'espansione territoriale del virus rendono inevitabile la crescita della preoccupazione.
L'Oms: "Rischio sanitario internazionale"
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il focolaio una "emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale", il massimo livello di allerta previsto dall'agenzia delle Nazioni Unite. Secondo l'Oms, il rischio di diffusione locale e regionale è elevato e il numero reale dei contagi potrebbe essere molto superiore a quello ufficialmente registrato. L'agenzia ha chiesto ai Paesi confinanti di rafforzare immediatamente la sorveglianza sanitaria, i controlli alle frontiere e la preparazione degli ospedali. Uganda e Congo, dove sono già stati confermati casi, sono stati invitati a intensificare i controlli transfrontalieri per evitare l'espansione del virus. Anche Ruanda e Nigeria hanno annunciato misure precauzionali e monitoraggi rafforzati.
Gli Stati Uniti evacuano cittadini esposti al virus
Tra le persone contagiate figura anche un medico americano impegnato nella Repubblica Democratica del Congo con il gruppo missionario sanitario Serge, risultato positivo al virus Ebola e trasferito in Germania per ricevere cure specialistiche. Secondo quanto riferito dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), almeno sei cittadini statunitensi potrebbero essere stati esposti al virus durante le attività mediche nelle aree colpite. Washington ha già emesso un avviso di viaggio di livello quattro, il massimo grado di allerta, sconsigliando qualsiasi viaggio nella Repubblica Democratica del Congo. Il CDC ha inoltre introdotto controlli sanitari sui viaggiatori provenienti da Congo, Uganda e Sud Sudan, imponendo restrizioni all’ingresso per alcune categorie di passeggeri e avviando procedure di tracciamento dei contatti sui voli internazionali.
Il ricordo della grande epidemia del 2014
L'attuale emergenza riporta alla memoria la devastante epidemia di Ebola che tra il 2014 e il 2016 colpì l'Africa occidentale. In quell'occasione il virus infettò oltre 28mila persone e provocò più di 11mila morti tra Guinea, Sierra Leone e Liberia, arrivando anche in Europa e negli Stati Uniti. Fu la più grave epidemia di Ebola dalla scoperta del virus nel 1976. Gli esperti temono oggi che la nuova emergenza possa sfuggire al controllo nelle aree più povere e con sistemi sanitari fragili.
Il nodo dei funerali e della trasmissione del virus
Le autorità sanitarie africane insistono sull'importanza delle misure di salute pubblica durante i funerali, tradizionalmente considerati uno dei principali momenti di trasmissione del virus. Jean Kaseya, direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha ricordato che durante le precedenti epidemie molte infezioni avvennero proprio durante il lavaggio rituale dei corpi delle vittime. "Non vogliamo che le persone vengano contagiate durante i funerali" ha dichiarato alla BBC, invitando le comunità a seguire rigorosamente i protocolli sanitari.
I sintomi dell’Ebola
L'Ebola è una febbre emorragica virale altamente contagiosa che si trasmette attraverso il contatto diretto con fluidi corporei infetti. I sintomi iniziali possono sembrare simili a quelli di un'influenza severa: febbre alta, forte debolezza, dolori muscolari, mal di testa e mal di gola. Con il peggiorare della malattia compaiono vomito, diarrea, disidratazione e compromissione degli organi interni. Nei casi più gravi si verificano emorragie interne ed esterne, insufficienza multiorgano e shock settico. La mortalità può essere molto elevata, soprattutto in assenza di cure tempestive e strutture sanitarie adeguate. Il periodo di incubazione varia generalmente tra 2 e 21 giorni.