Non è il ceppo di Ebola più conosciuto, ma è forse uno dei più temuti. Si chiama Bundibugyo ed è la variante del virus che ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica internazionale per il nuovo focolaio esploso nella Repubblica Democratica del Congo. A rendere il quadro ancora più inquietante è un dato: contro questo ceppo non esistono vaccini approvati né cure specifiche. E mentre i casi aumentano tra Congo e Uganda, gli esperti temono che il virus possa diffondersi rapidamente in un'area segnata da conflitti armati, movimenti continui di popolazione e sistemi sanitari fragili.