Focolaio di Ebola in Congo, l'Oms: "Rischio epidemico molto alto, la situazione peggiora"

Un altro capitolo, nella questione Ebola e Congo, è la partecipazione della nazionale di calcio ai Mondiali in Nord America, che inizieranno tra tre settimane. Tra le voci - chissà quanto fondate - di possibili valutazioni che potrebbero portare a un ripescaggio della nazionale italiana, la Fifa al momento ha comunicato di star "monitorando attentamente" il focolaio di Ebola nel Paese africano: "Siamo in stretto contatto con la Congo DR Football Association per garantire che la squadra sia informata su tutte le indicazioni mediche e di sicurezza", si legge in un comunicato. "La Fifa continua a collaborare con i governi di tutti e tre i Paesi ospitanti della Fifa World Cup 2026 - Usa, Messico e Canada - inclusi il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, i Centri di controllo malattie e il dipartimento per la Sicurezza interna, il ministero della Salute del Messico e l'Agenzia di sanità pubblica del Canada, oltre che con l'Oms, per garantire un torneo sicuro e protetto".