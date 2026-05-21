Ebola, paura su un volo Air France: aereo diretto a Detroit dirottato a Montreal per un passeggero a rischio

"A causa delle restrizioni d'ingresso messe in atto per ridurre il rischio del virus Ebola, il passeggero non avrebbe dovuto imbarcarsi sull’aereo", hanno spiegato le autorità americane in una nota. La CBP ha quindi vietato all'aereo di atterrare nello scalo di Detroit, ordinando il dirottamento verso Montreal, in Canada. Le autorità non hanno chiarito se il passeggero presentasse sintomi compatibili con il virus. Secondo il sito specializzato FlightAware, il velivolo è atterrato a Montreal nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 maggio. Il passeggero è stato fatto scendere e preso in consegna dalle autorità sanitarie, mentre il resto del volo ha poi proseguito verso Detroit, dove è arrivato poco dopo le 20, ore locali.