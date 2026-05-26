Ebola, virologo Bassetti: "Oggi virus non viaggiano sui barconi, farsi trovare pronti"

Arrivano buone notizie dai due cooperanti ricoverati a Milano per sospetto contagio dal virus ebola: entrambi sono risultati negativi. Tuttavia, secondo Matteo Bassetti non bisogna abbassare la guardia: "Certamente ci sono tre buone notizie - ha spiegato il virologo a "Mattino Cinque" -. La prima è che la macchina, in qualche modo, ha funzionato e abbiamo fatto le prove generali di quello che potrebbe succedere anche nei prossimi giorni. La seconda è che c'è la negatività del test. La terza è che, fondamentalmente, ci permette di dire che anche in Italia finalmente ci si interessa a questo fenomeno, perché tutto il mondo sta col fiato sospeso per quello che sta succedendo in Africa, perché siamo di fronte probabilmente alla peggiore epidemia di Ebola che si sia mai vista".