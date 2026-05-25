Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come afferma l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano "un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico". Per i due cooperanti, appena rientrati dall'Uganda, il ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati (febbre, vomito e diarrea) e l'emergenza sanitaria in corso nel Paese africano.